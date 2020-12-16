Çakal Talisca!

Kariyerine Çin ekibi Guangzhou Evergrande takımında devam eden Anderson Talisca, Instagram paylaşımlarıyla taraftarı heyecanlandırdı. Siyah-beyazlıların eski yıldızının "Yakında birlikteyiz" ifadeleri 'Geri dönüyor' yorumlarına neden olsa da işin gerçeği başka.
Instagram'da 1 milyon takipçi sayısına ulaşmak için Beşiktaş taraftarının duygularına yönelik hareket eden futbolcu, bu sayede kısa sürede binlerce takipçi kazandı.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta beklenmedik bir kriz çıktı.
YAŞANANLAR
• Emre Akbaba, mücadelenin 71. dakikasında tehlikeli bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçmek istedi.
• Younes Belhanda topu şiddetli bir şekilde oyuncunun elinden aldı.
• İkili arasında ağız dalaşı yaşanmaya başladı. Olayın büyümesini Etebo engelledi.
• Serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda'nın şutu ise auta gitti.
İnişli-çıkışlı performans, Yeni Malatya hezimetiyle doruk noktasına ulaşınca Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, Fenerbahçe'de sıkı kuralları devreye sokmaya karar verdi.
Galatasaray kaptanı Arda Turan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcunun yaptığı paylaşıma bir taraftar olumsuz cevap verince Arda Turan sinirlendi ve taraftara cevap verdi. 33 yaşındaki futbolcu “Kupa maçına bile konuşur olmuşsunuz. Hastalıktan çıktık. Yandık bu sosyal medyayla he” ifadelerini kullandı.
Kadıköy'deki Yeni Malatyaspor hezimeti sonrası Marcel Tisserand'ın ağır kalması, inanılmaz hataları ve düşen performansı eleştiri konusu oldu. 27 yaşındaki stoper hem tandemdeki istikrarı hem de partnerlerinin futbolunu bozdu.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve şu sıralar Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'nin Bundesliga 2 ekibine imza atacağı belirtiliyordu ancak futbolcuyla ilgili son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. 30 yaşındaki futbolcunun BB. Erzurumspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle görüştüğü ortaya çıktı.
Nevşehir'de ikamet eden ve fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan 50 yaşındaki Abdullah Didinmez 35 yıldır gazetelerde çıkan Beşiktaş haberlerinin kupürlerini biriktiriyor. Didinmez biriktirdiği haberleri çocuklarına miras bırakacağını söylüyor.