Çağlarlı Leicester City FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi

İngiltere Federasyon Kupası 5. tur maçında Leicester City ile Birmingham City karşı karşıya geldi. King Power'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leicester, 1-0'lık skorla kazandı.
Leicester'a turu getiren golü 82. dakikada Ricardo Pereira attı.
Milli stoperimiz Çağlar Söyüncü, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Leicester, bu sonuçla adını son 8 takım arasına yazdırdı ve Chelsea ile eşleşti.
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