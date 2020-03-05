  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Mart 2020 Perşembe 07:49
  • |
  • 05 Mart 2020 Perşembe 07:49

Çağlarlı Leicester City FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi

Çağlarlı Leicester City FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi

Paylaş

Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği maçta Leicester City, Birmingham'ı 1-0 mağlup etti ve İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

İngiltere Federasyon Kupası 5. tur maçında Leicester City ile Birmingham City karşı karşıya geldi. King Power'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leicester, 1-0'lık skorla kazandı.

Leicester'a turu getiren golü 82. dakikada Ricardo Pereira attı.

Milli stoperimiz Çağlar Söyüncü, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Leicester, bu sonuçla adını son 8 takım arasına yazdırdı ve Chelsea ile eşleşti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

PSG, Lyon'u farklı mağlup ederek finale adını yazdırdı

title

Tottenham Federasyon Kupası'na erken veda etti

title

Alanyaspor takım otobüsüne saldırı

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Muslera Suat'ı geçecek
Muslera Suat'ı geçecek

Muslera Suat'ı geçecek

G.SARAY’IN 2011’den bu yana kalesini koruyan Muslera, 359 mücadeleyi geride bıraktı.

İki imza birden
İki imza birden

İki imza birden

Galatasaray, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’a 4’er yıllık ön protokol imzalattı! Alacakları ücretler de belirlendi.

River'in hedefi Falcao
River'in hedefi Falcao

River'in hedefi Falcao

Son dönemde attığı gollerle öne çıkan ünlü forvet için ilk kulübü devreye girdi. Sezon sonunda Galatasaray’a resmi teklif yapılacağı yazıldı. Ancak, Sarı-Kırmızılılar’ın buna nasıl bir yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

Beşiktaş'tan erken kutlama
Beşiktaş'tan erken kutlama

Beşiktaş'tan erken kutlama

BEŞİKTAŞ, 117.yaşını kutladı...

Utanca imza attı!
Utanca imza attı!

Utanca imza attı!

Fenerbahçe’deki son maçında Trabzon’da sahaya çıkan Ersun Yanal’ın Muriqi’nin golünden sonra yaptığı kol hareketi ve ettiği küfürler spor camiasını şok etti.

'Aptal Sturridge'
'Aptal Sturridge'

'Aptal Sturridge'

CRYSTAL Palace’ın sahibi Simon Jordan’dan bahis yüzünden futboldan 4 ay men alan Sturridge’e ağır eleştiri geldi.

'Türkiye'de benzeri yok'
'Türkiye'de benzeri yok'

'Türkiye'de benzeri yok'

Alexander Sörloth’un performansı, ülkesinde büyük yankı uyandırdı. Nettavisen.no, “Türkiye’de eşi benzeri yok” yorumunu yaptı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.