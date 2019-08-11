Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de başladığı maçta Leicester City ile Wolverhampton yenişemedi

Ev sahibi Leicester City'de forma giyen Milli stoper Çağlar Söyüncü, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Çağlar, başarılı hamleleri ile iyi bir performans ortaya koydu.
VAR YİNE DEVREYE GİRDİ
Premier Lig'de bu sezon ilk kez kullanılan VAR sistemi, bu maçta da kendini gösterdi. Wolverhamton'da Dendoncker'in attığı gol, VAR'dan izlendi ve elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in Trabzonspor'dan transfer ettiği Yusuf Yazıcı, Nantes'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada yeni takımının formasını ilk kez giydi.
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