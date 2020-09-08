Çağlar Söyüncü, Premier Lig'in en iyi 11'ine seçildi

SPOR GÜNDEMİ

Miha Zajc, Gent yolcusu Miha Zajc, Gent yolcusu Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Miha Zajc'ten iyi haber geldi. Belçika ekibi Gent, 26 yaşındaki futbolcuya transfer teklifinde bulundu.

Beşiktaş, Josef de Souza'yı bitirdi Beşiktaş, Josef de Souza'yı bitirdi Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Brezilyalı orta saha Josef de Souza transferinde mutlu sona ulaştı.

'Burak Kapacak ve Kubilay Kanatsızkuş'un kafası karışık' 'Burak Kapacak ve Kubilay Kanatsızkuş'un kafası karışık' Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.

Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor Başakşehir bir dünyaca ünlü yıldızı daha bugün İstanbul'a getiriyor Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Monaco'nun 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli'yi transfer etti. Belçikalı futbolcu bugün İstanbul'a gelip kendisini 2 yıllığına Turuncu-Lacivertlilere bağlayan imzayı atacak.

17,5 milyon euro F.Bahçe'ye 2,6 milyon euro Rize'ye 17,5 milyon euro F.Bahçe'ye 2,6 milyon euro Rize'ye Vedat Muriqi, yarın Roma'ya gidip sağlık kontrolünden geçecek ve 5 yıllık imza atacak. Kosovalı'nın Lazio'ya transferi resmen noktalandı. Bu satıştan Fenerbahçe 17,5 milyon euro net kazanacak. Bonuslarla birlikte Sarı-Lacivertliler'in kasasına girecek miktar 20 milyon euroyu bulacak. Yüzde 15'lik pay ise Çaykur Rizespor'a verilecek.