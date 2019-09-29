Çağlar Söyüncü oynadı, Leicester farka gitti

Leicester, 16. dakikada Ricardo Pereira ile öne geçti. Newcastle'da Isaac Hayden, 43. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Ev sahibi ekip, 54'te Jamie Vardy ile farkı 2'ye çıkardı. 57'de Dummett kendi kalesine attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Jamie Vardy, 64. dakikada ikinci golünü attı. Wilfred Ndidi, 90. dakikada maçın skorunu tayin etti.

Leicester forması giyen Milli stoperimiz Çağlar Söyüncü, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Leicester, 14 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Newcastle ise 5 puanda kaldı.

Leicester, gelecek hafta Liverpool'a konuk olacak. Newcastle ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.