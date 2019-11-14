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Çağlar Söyüncü: Çok şükür başardık

Çağlar Söyüncü: Çok şükür başardık

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda'yla 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye katılmayı garantiledi. Maçın ardından Çağlar Söyüncü değerlendirmelerde bulundu.

Çağlar Söyüncü'nün açıklamaları şu şekilde:

"Halkımızın verdiği destek çok önemli. Onlara teşekkür ederim. Yeni bir süreç başlamıştı. 2020'ye gideceğimize inanıyordum. Çok şükür bunu bitirdik. Artık liderlik üzüntümüz var. Rakibimiz bugün oynayacak. Bizim iki maçımız var. Halkımız bunu doya doya kutlasın. Onlara da bir kere daha teşekkür ediyorum. Doya doya kutlasınlar."


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