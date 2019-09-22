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Çağlar Söyüncü Arsenal'ın kapısından dönmüş

Çağlar Söyüncü Arsenal'ın kapısından dönmüş

Leicester City forması terleten Çağlar Söyüncü gösterdiği performansla İngiltere'yi sallarken hakkında çıkan bir haber de gündeme oturdu. Arsenal'in geçen yaz Çağlar Söyüncü'yü Unai Emery'nin istememesi üzerine almadığı ortaya çıktı.

Kariyerini Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de sürdüren Çağlar Söyüncü, gösterdiği performansla Ada'yı sallıyor. Tottenham'ı da 2-1 mağlup eden Leicester'da taraftarın sevgilisi olan ve dünkü performansıyla İngiltere'nin efsane futbolcuların övgüsünü alan Çağlar'ın Arsenal'in kapısından döndüğü ortaya çıktı!

Daily Express'te yer alan habere göre Arsenal, 2018 yazında Çağlar Söyüncü'yü transfer etmeye yakındı. Arsenal Menajeri Unai Emery'nin Çağlar yerine diğer bir genç stoper olan Chambers'ı beğenmesi üzerine Londra temsilcisi bu transferden vazgeçti.

EFSANE FUTBOLCULAR HAYRAN KALDI!

İngiltere Milli Takımı ve Liverpool'un eski futbolcusu Jamie Carragher ve İngiltere'nin efsanelerinden Gary Lineker Çağlar Söyüncü'yü övdü. Jamie Carragher, kendine ait sosyal medya hesabından, "Leicester'dan Çağlar Söyüncü'yü izlemeyi çok seviyorum!" ifadelerini kullanırken Lineker ise tarihin en pahalı savunmacısı unvanıyla Manchester United'a transfer olan Harry Maguire'ı hatırlattı.

Lineker "Leicester City'nin Harry Maguire sonrası neden stoper almadığı çok açık; sadece onlar Çağlar Söyüncü'nün ne kadar iyi olduğunu biliyorlardı. Adının üstündeki noktaları hak ediyor." yorumunu yaptı.

(Habertürk)

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