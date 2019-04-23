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Çağla ilk turdan elendi

Çağla ilk turdan elendi

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Çağla Büyükakçay, tekler ana tablo ilk tur maçını kaybederek elendi.

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Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta gerçekleştirilen organizasyonda Çağla Büyükakçay, dünya eski 2 numarası Svetlana Kuznetsova karşısında ilk seti 6-3 kaybetti.

Çekişmeli geçen ikinci seti de 7-6 kazanan Rus tenisçi Kuznetsova ikinci tura yükseldi.

Bu sonuçların ardından turnuvada tekler ana tabloda Türk sporcu kalmadı.

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