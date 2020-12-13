Çağdaş Atan: 'Hayal kurmaktan vazgeçmiyoruz'

Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, "Büyük takımları İstanbul'da yenmemiştik, Galatasaray'ı yendik orada. Antalya derbisinde burada kazandık. Beşiktaş'ı da devirdik. İlkleri başardığımız için mutluyum" dedi.

Atan, "Ceza sahasından çıkma antrenmanlarını yaptığımızda oyuncularımın yüzündeki ifadeyi gördüm, gerçekleşebileceğine inanmıyorlardı. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin dedim. Şu an o hayale inanıyoruz ama nerede oluruz bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İkinci yarıya dek böyle gidersek ve kadromuzu genişletirsek hayallerimize devam edebiliriz" diyen Atan, "Ben hakemlerle ilgili değil saha içiyle ilgili konuşmak istiyorum. Sergen Hoca ve Beşiktaş'a da başarılar dilerim" diye konuştu.