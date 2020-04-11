CAF organizasyonlarına koronavirüs engeli

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası maçlarının ertelendiğini duyurdu.
CAF'tan yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki organizasyonda 1-3 ve 8-10 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanan yarı final müsabakalarının ertelenmesine karar verildiği belirtildi.
Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.
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