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aksam.com.tr
  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 17:18
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  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 17:18

CAF organizasyonlarına koronavirüs engeli

CAF organizasyonlarına koronavirüs engeli

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2020 Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası maçları kroonavirüs nedeniyle ertelendi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası maçlarının ertelendiğini duyurdu.

CAF'tan yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki organizasyonda 1-3 ve 8-10 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanan yarı final müsabakalarının ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Yeni maç takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.

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