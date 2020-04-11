CAF organizasyonlarına koronavirüs engeli

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Galatasaray'dan sürpriz hamle! Muslera için harekete geçildi... Galatasaray'dan sürpriz hamle! Muslera için harekete geçildi... Galatasaray'da 14 kupa kazanan başarılı eldiven “40'ıma kadar oynamak istiyorum” demişti. Yönetim 33 yaşındaki kaleciye 4 yıllık sözleşme teklif edecek.

Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor Fenerbahçe'de yeni sezonla birlikte futbol yapılanması da değişiyor. Önceki iki sezonda Başkan Ali Koç'un zirvede olduğu Semih Özsoy'un iki, Comolli'nin ise üçüncü sırada yer aldığı bir futbol şeması söz konusuydu. Kaptan Emre Belözoğlu ile bu sistem rafa kalkıyor.

Cimbom'da beklenen karar! Sözleşmesi uzatılıyor Cimbom'da beklenen karar! Sözleşmesi uzatılıyor Galatasaray, bu sezon zirve yapan Ömer Bayram ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak ve parasını artıracak.

Şenes Erzik: ‘Torba bizi kalbimizden yaraladı‘ Şenes Erzik: ‘Torba bizi kalbimizden yaraladı‘ Ertuğrul Dilek'in MHK başkanlığı dönemindeki uygulamasını TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik böyle eleştirdi: “İlk defa olan bir şey hakemleri torbaya sokmak. Ertuğrul Dilek'e nasip olan bu olay bizi kalbimizden yaraladı. Kendisine de ‘Ben bu torba işini sevmedim.' dedim. Torbaya ne attığını biz nereden biliyoruz. İnsan eli.”

Fenerbahçe'ye kötü haber! Gustavo'nun peşindeler Fenerbahçe'ye kötü haber! Gustavo'nun peşindeler Gustavo'nun performansı yurtdışında birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı.

Beşiktaş'ta 1 numaraya 3 aday Beşiktaş'ta 1 numaraya 3 aday Beklentileri karşılayamayan kaleci Karius'un yerine Sinan Bolat, Volkan Babacan ya da Fabricio'dan biri Beşiktaş kalesine geçecek.