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'Büyük işler başarabiliriz'

'Büyük işler başarabiliriz'

Radamel Falcao: “Futbola dönmek için çok çalışıyorum. G.Saray çok iyi oyunculara sahip bir takım. Ancak birçok yeni oyuncu var. Birbirimizi tanıdıkça, hedeflerimize ulaşacak iyi bir takım olabiliriz.”

AKŞAM

G.SARAY’IN Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, İspanya’da tedavi görmeye devam ediyor. Bir an önce futbola dönmek için çok çalıştığını belirten Falcao, Marca TV’ye açıklamalarda bulundu. G.Saray’ın milli aradan sonra formasına kavuşmasını beklediği ve özlemle yolunu gözlediği golcü oyuncu, “Bir an önce takıma dönmek için çok çalışıyorum. G.Saray çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Ancak birçok yeni transfer var. Birbirimizi tanıdıkça büyük hedeflere ulaşabileceğimizi umuyorum” dedi. Kolombiya Milli Takımı’nın Peru ve Ekvador’la yapacağı maçların bir parçası olmayı çok istemesine rağmen, bunun mümkün olmadığını belirten Falcao, River ve Flamengo arasında oynanacak Libertodores Kupası maçını izleyip izlemeyeceği sorusuna ise, “Eğer bu seyahati yapmak için bir imkan olsaydı yapardım. Ancak bu mümkün değil. İyileşme aşamasındayım ve Madrid’deki tedavinin ardından hemen Türkiye’ye döneceğim” cevabını verdi.


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