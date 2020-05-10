Büyük gün yarın

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Raşit Çetiner, AKŞAM'a konuştu: O şampiyonluğa ayağımı verdim Raşit Çetiner, AKŞAM'a konuştu: O şampiyonluğa ayağımı verdim Galatasaray'ın efsanelerinden Raşit Çetiner 14 yıllık hasretin nasıl bittiğini AKŞAM'a anlattı: 14 yıl şampiyon olamamış bir takımı finale getirmiş ama sakatlanmıştım. Eskişehir maçında çok farklı duygular yaşadım. O sakatlığı hâlâ çekiyorum. Ayağım bu sakatlıktan dolayı çok ağrıyor, bazen yürüyemiyorum. O ayağı ben o sene şampiyon olmak için verdim.

'O, tanrının bir lütfu' 'O, tanrının bir lütfu' Radamel Falcao'nun annesi Juana, oğlunu yere göğe koyamadı: “Falcao, Tanrı tarafından Kolombiyalılar'a verilen büyük bir ödüldür. Ülkemin insanlarının onu ne kadar sevdiğini biliyorum. Onunla her zaman gurur duydum ve duyacağım.”

3 yıllık imzayı atmaya geliyor 3 yıllık imzayı atmaya geliyor İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Hırvat teknik adamla kısa süre içinde üç yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.

Virüs Kartal'a da sıçradı Virüs Kartal'a da sıçradı Beşiktaş'ta yapılan testlerin ardından bir futbolcuda ve bir çalışanda koronavirüse rastlandı. Virüse yakalananlar karantinaya alındı.

Menajerinden Fenerbahçe sözleri Menajerinden Fenerbahçe sözleri Mesut Özil'in menajeri avukat Erkut Söğün, tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile adının anılmasının ardından açıklama yaptı.

Belhanda yine şaşırtmadı! Yönetim ve taraftarların tepkisi ne olacak? Belhanda yine şaşırtmadı! Yönetim ve taraftarların tepkisi ne olacak? Galatasaray'dan bonuslar hariç senelik 3 milyon 350 bin euro kazanan Younes Belhanda, kendisine yapılan maaş indirimini kabul etmedi.