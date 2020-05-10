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aksam.com.tr
  • 10 Mayıs 2020 Pazar 08:00
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  • 10 Mayıs 2020 Pazar 09:05

Büyük gün yarın

Büyük gün yarın

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İngiltere Premier Lig'in akıbetini büyük oranda belirleyecek toplantı yarın yapılacak. Futbolun bütün paydaşlarının bir araya geleceği görüşmede sezonun geri kalan bölümü için elde edilmesi muhtemel 762 milyon poundluk yayın gelirinin nasıl kurtarılacağı ilk konu.

AKŞAM

 Bu toplantıdan çıkacak sonuç, Premier Lig’in yol haritasını belirlerken, benzer durumdaki ligler için de model olacak. Temmuza sarkacak yarışlarda en önemli konu sözleşmelerin uzaması olarak ön plana çıkıyor. İşte toplantının başlıca gündem maddeleri.

1- Ligin uzamasıyla sözleşmelerdeki süre probleminin nasıl çözüleceği.

2- Hükümetin istediği ancak futbolcuların imzalamaya yanaşmadığı feragatnamenin durumu.

3- Tarafsız sahada oynamak istemeyen kulüplerin görüşleri.

4- Zarara uğrayan ve birçok abone kaybeden yayıncı kuruluşa protokol dışında çeşitli yayın ayrıcalıkları tanınması.

5- Eğitime dönmek için gerekli protokollerin kapsamı ve şeklinin gözden geçirilmesi.

RİSKLER İÇERİYOR

Öte yandan Dünya Futbolcular Birliği Başkanı Jonas Baer-Hoffmann “Alman futbolunun geri dönüşü büyük riskler içeriyor ve başarısı biraz şansa bağlı” dedi. Almanya hükümeti liglerin 16 Mayıs’ta başlayacağını açıklamıştı.

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İngiltere Premier Lig'in akıbetini büyük oranda belirleyecek toplantı yarın yapılacak. Futbolun bütün paydaşlarının bir araya geleceği görüşmede sezonun geri kalan bölümü için elde edilmesi muhtemel 762 milyon poundluk yayın gelirinin nasıl kurtarılacağı ilk konu.
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