Büyük gün yarın

AKŞAM
Bu toplantıdan çıkacak sonuç, Premier Lig’in yol haritasını belirlerken, benzer durumdaki ligler için de model olacak. Temmuza sarkacak yarışlarda en önemli konu sözleşmelerin uzaması olarak ön plana çıkıyor. İşte toplantının başlıca gündem maddeleri.
1- Ligin uzamasıyla sözleşmelerdeki süre probleminin nasıl çözüleceği.
2- Hükümetin istediği ancak futbolcuların imzalamaya yanaşmadığı feragatnamenin durumu.
3- Tarafsız sahada oynamak istemeyen kulüplerin görüşleri.
4- Zarara uğrayan ve birçok abone kaybeden yayıncı kuruluşa protokol dışında çeşitli yayın ayrıcalıkları tanınması.
5- Eğitime dönmek için gerekli protokollerin kapsamı ve şeklinin gözden geçirilmesi.
RİSKLER İÇERİYOR
Öte yandan Dünya Futbolcular Birliği Başkanı Jonas Baer-Hoffmann “Alman futbolunun geri dönüşü büyük riskler içeriyor ve başarısı biraz şansa bağlı” dedi. Almanya hükümeti liglerin 16 Mayıs’ta başlayacağını açıklamıştı.
Galatasaray'ın efsanelerinden Raşit Çetiner 14 yıllık hasretin nasıl bittiğini AKŞAM'a anlattı: 14 yıl şampiyon olamamış bir takımı finale getirmiş ama sakatlanmıştım. Eskişehir maçında çok farklı duygular yaşadım. O sakatlığı hâlâ çekiyorum. Ayağım bu sakatlıktan dolayı çok ağrıyor, bazen yürüyemiyorum. O ayağı ben o sene şampiyon olmak için verdim.
Radamel Falcao'nun annesi Juana, oğlunu yere göğe koyamadı: “Falcao, Tanrı tarafından Kolombiyalılar'a verilen büyük bir ödüldür. Ülkemin insanlarının onu ne kadar sevdiğini biliyorum. Onunla her zaman gurur duydum ve duyacağım.”
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Hırvat teknik adamla kısa süre içinde üç yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.
Beşiktaş'ta yapılan testlerin ardından bir futbolcuda ve bir çalışanda koronavirüse rastlandı. Virüse yakalananlar karantinaya alındı.
Mesut Özil'in menajeri avukat Erkut Söğün, tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile adının anılmasının ardından açıklama yaptı.
Galatasaray'dan bonuslar hariç senelik 3 milyon 350 bin euro kazanan Younes Belhanda, kendisine yapılan maaş indirimini kabul etmedi.
İngiltere Premier Lig'in akıbetini büyük oranda belirleyecek toplantı yarın yapılacak. Futbolun bütün paydaşlarının bir araya geleceği görüşmede sezonun geri kalan bölümü için elde edilmesi muhtemel 762 milyon poundluk yayın gelirinin nasıl kurtarılacağı ilk konu.