Büyük gün geldi! Avrupa futbolunun kaderi çizilecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Avrupa futbolunda Belarus hariç her yerde maçları durdurmuştu. Yerel liglerdeki durum belirsizliğini korurken, UEFA’ya bağlı Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının geleceği de büyük bir soru işareti olarak karşımıza çıkmıştı. UEFA’nın bugün ve perşembe günü yapacağı iki kritik toplantıda, futbolun durumuyla ilgili önemli kararlar alınacağı konuşuluyor. Avrupa futbolunun patronu ilk olarak, salgın sonrası üçüncü kez kendisine bağlı 55 ülke federasyonunun genel sekreterleriyle video konferans üzerinden bir araya gelecek. UEFA, ülkelerdeki sağlık şartları hakkında bilgi alıp tüm yerel liglerin başlayacağı ve biteceği tarih aralıkları konusunda federasyonlarla fikir alışverişinde bulunacak.
TFF de harekete geçecek
Daha sonra da Türkiye Futbol Federasyonu’nun, UEFA görüşmesinin ardından birkaç gün içerisinde Kulüpler Birliği ile toplantı yapıp yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Perşembe günü ise UEFA İcra Komitesi son gelişmeleri masaya yatıracak. Bu toplantıda da Devler Ligi dahil olmak üzere Avrupa’daki milli dahil tüm uluslararası organizasyonların durumu konuşulacak. UEFA’nın beklentisi, yerel liglerin en kötü ihtimalle Temmuz sonuna kadar tamamlanması ve Ağustos ayı içerisinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde sezonu bitirmek olacak.
'Ligler bitmezse korkunç olur!’
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İtalyan gazetesi Coriere Delle Sera’ya konuştu. Ceferin, “Önceliğimiz insan sağlığı ama futbola dönme ihtimali de hâlâ var. Maçları seyircisiz oynamanın hazırlığını yapıyoruz. İnsanların en azından bu süreçte televizyondan maçları izleyip iyi bir vakit geçirmesini istiyoruz. Liglerin bitimiyle ilgili kesin bir tarih belirtmemiz zor. Ancak liglerin ağustos ayına kadar bitmesini umut ediyoruz. Ülke federasyonları ve hükümetler buna karar verecek. Liglerin bitmemesi, herkes için korkunç bir tablo oluşturuyor. Şampiyonlar Ligi finali için tarih konusunda bir limitimiz yok. Şampiyonlar Ligi’nin kaderi, liglerin bitmesine bağlı. Milli maçların da Eylül ayında oynanmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.
Dünyada dört ülkede
Geçtiğimiz hafta Orta Asya ülkesi Türkmenistan’da da futbol maçları başladı. Ülkede tıpkı Belarus Ligi’nde olduğu gibi karşılaşmalar seyircili olarak gerçekleşti. Bu iki ülkenin yanı sıra futbolun halen devam ettiği yerler ise tıpkı Türkmenistan gibi Orta Asya’da bulunan Tacikistan ile Orta Amerika’dan yer alan Nikaragua. Ancak bu iki yerde karşılaşmalar, boş tribünler önünde oynanıyor.
(Fanatik)
Hırvat basını, Dinamo Zagreb'le sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam Nenad Bjelica'nın Fener'e yakın olduğunu duyurdu. Zagreb, Hırvatistan liginde 18 puan farkla lider durumdaydı.
Ay-Yıldıza ayağını feda eden ‘Rüzgarin oğlu' Orhan Çıkırıkçi'dan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Türkiye için çok kolay bir maçtı. Depar attım. Açıkçası topu alma şansım da pek yoktu. Kaleciyle çarpıştım. Birçok kişi, ‘5-0'lık maçta ne gerek vardı' dedi ama bugün olsa yine kırılma pahasına ayağımı o topa sokardım.”
Maliyeti yüksek futbolculardan maaş indirimi bekleyen Galatasaray'da birçok yabancı futbolcu bu talebe olumsuz cevap verdi. Takımın sorunlu isimlerinden Younes Belhanda ise yönetime şart koştu. 1 yıl daha sözleşmesi olan Faslı futbolcu, “Sözleşmemi uzatırsanız indirimi kabul ederim” dedi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dolandırıcıların kurbanı oldu. Albayrak'ın dolandırıcılara kaptırdığı rakam da ortaya çıktı.
Aslan'ın hocası Terim, liglerin Haziran ortasında başlama ihtimali konuşulmaya başlayınca, harekete geçti. Ekibiyle yeni bir çalışma programı hazırlayan Fatih hoca, tüm futbolcularını tek tek aradı.
Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Mesut Özil için girişimlerini bir kez daha sıklaştırdı. Başkan Ali Koç, Özil'i yakın markaja alırken oyuncuya ‘şimdi tam zamanı' diyerek sunabileceği maksimum teklifi iletti. Başarılı futbolcunun eşi Amine Gülşe Özil'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakması transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.
Yönetim, EURO 2020 vizesi alan Milli Takım'ın mimarı olan Mircea Lucescu'yu yeniden gündemine aldı. Hedef, Rumen teknik adamla birlikte Erol Bulut ya da Hüseyin Eroğlu gibi genç bir hocayı buluşturmak.