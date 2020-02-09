Bursluluk sınavı (İOKBS) soruları nasıl olacak? Bursluluk sınavı başvuru şartları nedir?

Bursluluk sınavı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. 5 Şubat tarihinde başlayan başvurular tüm hızıyla devam ediyor. İOKBS başvuruları ve soruları ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
İŞTE İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı,9,10 ve 11’inci Sınıflar için başvurular 5-17 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İOKBS Sınav Giriş Belgeleri 10 Nisan 2020 tarihinde yayınlanacak.
2019 YILI BURSLULUK SINAVI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?
Bursluluk sınavında 5,6,7’nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimleri soruları yöneltilecek.
Sınavda, 8. Sınıf ve hazırlık sınıfı (8. Sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.) öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Anlak Bilgisi) soruları sorulacak.
Belirtilen süre aralığında 9, 10, 11’nci sınıf öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji), Sosyal Bilimleri (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sorularını yanıtlamaya çalışacak.
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