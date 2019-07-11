Bursaspor'un genç kalecisi Okan Kocuk, Galatasaray'a önerildi

Kaleci Muslera’ya alternatif arayan, son olarak Ankaragücü’lü Altay’ın Fenerbahçe’ye kaptıran Galatasaray’a menajerler, küme düşen Bursaspor’un genç file bekçisi Okan Kocuk’u önerdi.

Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, Bursaspor ile temasa geçtiği ve bir yıl daha sözleşmesi olan kaleci için fiyat sorduğu öğrenildi. Bursaspor’un bu oyuncu için 1.5 milyon euro istediği Cim-Bom’un ise 1 milyon euro önerdiği belirtildi. Timsah kabul ederse Aslan, Okan Kocuk ile masaya oturacak.

(Star)