Bursaspor'un borcu belli oldu

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan Bursaspor Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu'nda Bursaspor'un borcu 447 milyon lira olarak açıklandı.

Bursaspor Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu’nda Bursaspor’un borcu 447 milyon lira olarak açıklandı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan Bursaspor Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu’nda, Bağımsız Denetleme Kurulu (BDK) Başkanı Tayfur Serdar Güllülü, Denetleme Kurulu’nun raporunu açıkladı.

Borçlar hakkında bilgi veren BDK Başkanı Güllülü, "Bursaspor’un toplam borcu 446 milyon 841 bin TL civarında" dedi.

Ayrıca, Bursaspor Kulübü Genel Kurul üyeliği için giriş aidatı 500 lira, yıllık üyelik aidatı ise 200 lira olarak belirlendi.