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aksam.com.tr
  • 13 Mart 2020 Cuma 14:33
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  • 13 Mart 2020 Cuma 14:33

Bursaspor'dan 'ligler ertelensin' talebi

Bursaspor'dan 'ligler ertelensin' talebi

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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, yaptığı açıklama ile liglerin ertelenmesi konusunda görüş bildirerek, alınacak her türlü karara saygılı olduklarını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına TBF tarafından organize edilen profesyonel liglerdeki müsabakaların bugünden itibaren, Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanması kararlaştırdı.

Konuyla ilgili ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor ise, açıklama yayınlayarak liglerin ertelenmesini talep etti.

Frutti Extra Bursaspor’dan yapılan açıklamada, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 adlı koronavirüs salgının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından Nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştır. Öncelikle sağlık ilkesinden hareketle, seyirciler kadar sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekmektedir. Nitekim pek çok ülkede liglerin ertelenmesine ya da askıya alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır. Bu nedenlerle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere liglerin ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz. Hiçbir başarı ve değer insan sağlığından önemli değildir. Bu konuda alınacak her türlü karara da saygılı olduğumuzu belirtiriz” ifadeleri yer aldı.

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