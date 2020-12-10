Bursaspor Kulübü, 10 Aralık 2016’da Beşiktaş’la oynanan Süper Lig maçı sonrası stat çevresinde yaşanan terör saldırısı ile ilgili: ‘Unutmadık, unutmayacağız!’ mesajını verdi. 4 sene önce bugün İstanbul’da yaşanan hain saldırıda 47 şehit verilmişti. Bursaspor Kulübü ise konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından şu mesajı yayımladı: “10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısının 4. yılında tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.”
Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Erkanat koronavirüs nedeniyle vefat etti.
İstanbul'da koronavirüs tedavisi gören tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural, sevenlerinin duaları sayesinde yaşama tutunduğunu söyledi.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City-Marsilya karşılaşmasında düdük çaldı. Mücadeleyi İngiliz ekibi 3-0'lık skorla kazandı.
Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık nedeniyle dün akşam ertelenen ve daha sonra bugün oynanmasına karar verilen PSG - Başakşehir maçı 14. dakikadan devam ediyor.
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e 5-1 yenildiği maç sonrası Mehmet Topal konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı ve son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.