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Bursaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

Bursaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

Bursaspor'da yeterli çoğunluk sağlanamadığı için olağanüstü genel kurul 23 Haziran Pazar gününe ertelendi.

Yeşil-beyazlı takımda, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen olağanüstü genel kurula 512 üye katıldı. Yeterli çoğunluk sağlanamamasından dolayı genel kurul toplantısı ikinci toplantıya ertelendi. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, ikinci toplantının 23 Haziran Pazar günü saat 11.00'de Büyükşehir Belediye Stadı'nda çoğunluk aranmaksızın yapılacağını belirtti.

Sevinç, "Çocuğunun imtihanını bırakıp buraya gelen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Nerede, her yerde Bursaspor'u konuşan arkadaşlarım? Nerede benim üyelerim? Nerede benim başkan ve yönetici adaylarım? Bugün Bursaspor'umuzun içerisine düştüğü durum belli. Bugün sahip çıkmayacağız da ne zaman sahip çıkacağız arkadaşlar. İnşallah 23'ünde bu genel kurulu hayırlısı ile gerçekleştirmiş oluruz. Allah aday olan arkadaşlarımızın, tüm Bursaspor camiasının yar ve yardımcısı olsun. 512 arkadaşımız imza atmıştı. Allah onlardan razı olsun. 23 Haziran'da burada daha büyük kalabalık olarak bulunmaya davet ediyorum" dedi. 

Kongreye tek aday olarak giren başkan adayı Mesut Mestan ise Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç'in açıklamalarına katıldığını ifade ederek, inşallah gelecek hafta hayırlı bir kongre yapacaklarını söyledi.  

(İHA)

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