Bursaspor'da hazırlıklar başladı

Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen teknik direktör Nenad Bjelica'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Hırvat antrenör, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yaptığını ancak o günden beri Sarı-Lacivertlilerden hiç kimsenin kendisiyle irtibat kurmadığını açıkladı.

Sergen'in prensleri! İkisi de yeni sezonun vazgeçilmezi olacak

Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.