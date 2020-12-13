Bursaspor'da Ali Akman'dan sonra şimdi de gözler Batuhan Kör'de

TFF 1.Lig’de transfer yasağını kaldıramadığından dolayı ağırlıklı olarak altyapıdan gelen futbolcularla mücadele eden Bursaspor’da, yıldızı parlayan oyuncuların sayısı artmaya devam ediyor.
Son oynanan Yılport Samsunspor maçında attığı muhteşem iki golle dikkatleri üzerine çeken Batuhan Kör, yeşil-beyazlı camianın yanı sıra Türkiye’de de gündeme geldi. Birbirinden farklı ve zor pozisyonlarda topu ağlarla buluşturan 19 yaşındaki futbolcu, toplam gol sayısını da 5’e çıkarttı.
Ali Akman’dan sonra takımın en çok gol atan ismi olan Batuhan Kör, zorlu karşılaşma sonrası “Sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet” yorumunda bulundu.
Galatasaray'dan yıllık 1,7 milyon euro kazanan Emre Akbaba, ücretinde ciddi bir indirime gitmeyi kabul etmiş ve oyuncuyla TL üzerinden yeni sözleşme yapılması planlanmıştı ancak Udinese'nin başarılı futbolcuya talip olması tüm planları bir anda değiştirdi. İtalyan ekibi yüksek bir bonservis teklifi yapar, Fatih Terim'den de transfere onay çıkarsa Emre Akbaba İtalya'nın yolunu tutacak.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Yeni Malatyaspor'a Kadıköy'de 3-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gustavo, “Rakiplerimize saygı gösterirsek şampiyon olabiliriz. Böyle yapmıyoruz” dedi.
3,4 milyon euro ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan ve indirime de yanaşmayan Domagoj Vida, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gözünden düştü. Başarılı antrenör, Hırvat savunmacıyla ilgili yönetimle görüşüp “Bonservisle gönderebilirsek bütçe oluştururuz ve yerine daha uygun maliyetli transfer yaparız” ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek.
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