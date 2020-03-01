Bursaspor'a Ümraniye çelmesi!

TFF 1. Lig’in 25. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Alaattin’den ceza yayı önünde topu kapan Shehu’nun kaleci Burak ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
60. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Akabueze’nin ortasında arka direkte Muhammed Gönülaçar'ın kafa vuruşunu kaleci Çağlar güçlükle çeldi.
64. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Akabueze’nin yerden ortasında kale önünde Nouri’nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar’da kaldı.
70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gimbert’in pasında topla buluşan Nouri'nin şutu ağlara gitti. 1-1
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Deniz Turgut xx, Gökmen Baltacı xx
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür xx, Alaattin Okumuş xx, Glumac xx, Tarık Tekdal xx, Gökhan Süzen xx, Serkan Göksu xx, Muhammed Gönülaçar xx (Mücahit Can Akçay dk. 70 x), Nouri xxx, Akabueze xx, Bahadır Taşdelen xx (Mujan dk. 46 x), Gimbert xx (Timur Temeltaş dk. 86 ?)
Yedekler: Süleyman Özer, Yunus Emre Gedik, Muharrem Öner, Emre Kurt, Erdem Seçgin, Gomis
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba xx, Burak Altıparmak xx (Traore dk. 79 x), Cüneyt Köz xx, Diarra xx, Anıl Karaer xx, Tayfur Bingöl xx, Shehu x, Selçuk Şahin xx, Onur Atasayar xx, Kubilay Kanatsızkuş xx (Ali Akman dk. 87 ?), Seleznov xx (Recep Aydın dk. 67 x)
Yedekler: Emrullah Şalk, Kerem Can Akyüz, İsmail Çokçalış, Emirhan Aydoğan, Sedat Dursun, Aykut Akgün, Batuhan Kör
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Shehu (dk. 6) (Bursaspor), Nouri (dk. 70) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Shehu (dk. 79) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Glumac (Ümraniyespor), Burak Altıparmak, Kerem Can Akyüz (kulübede) (Bursaspor)
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Gençlerbirliği ile oynanacak maç öncesi Mehmetçiklerimizi anmak için bir karar aldı.
Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Başkan Ali Koç, Yanal'ın olası istifasını düşünerek bir B planı hazırladı ve sarı lacivertli takımın yeni hocasını şimdiden belirledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleyi siyah beyazlı takımla kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'un yerine Utku Yuvakuran'a teslim etmek istiyor. Ancak Alman kaleciyle ilgili yönetimden gelen bilgi Sergen Yalçın'ın adeta elini kolunu bağladı. İşte detaylar...
Gana basını, 28 yaşındaki forvet Edwin Gyasi'nin sezon sonuyla birlikte siyah-beyazlılara imza atacağını iddia etti.
Süper Lig'in 24. hafta maçında Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek 2020 yılındaki ilk lig galibiyetini almayı başardı.
Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve beraberindeki heyet, Hatay'daki komando birlikleriyle hastanede tedavi gören askerleri ziyaret etti.