Bursaspor maskeleri yoğun ilgi gördü

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TFF Başkanı Özdemir'den sert yanıt TFF Başkanı Özdemir'den sert yanıt TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren Semih Özsoy'un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum. Benim, yıllardır Türkiye'ye nasıl hizmet ettiğimi herkes biliyor" dedi.

Ve resmi açıklama geldi: Futbolcumuzu F.Bahçe'ye sattık Ve resmi açıklama geldi: Futbolcumuzu F.Bahçe'ye sattık Fenerbahçe'nin 1928 Bucaspor'dan kadrosuna kattığı genç golcü Barış Sungur'la ilgili bir resmi açıklama daha geldi. İzmir ekibinin başkanı Cihan Aktaş, “Barış Sungur'un transferinde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Barış 1 yıl takımımızda kiralık olarak forma giyecek. Fakat Barış'ı Fenerbahçe sezon içerisinde istediği zaman takımına çağırabilir. Barış'ın ikinci satışından %20 pay alacağız” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Hırvat teknik adam, uçuş yasakları kalkar kalkmaz İstanbul'a gelecek.

Ayrılık kararı! 'Seni kadroda düşünmüyoruz, kendine takım bul' Ayrılık kararı! 'Seni kadroda düşünmüyoruz, kendine takım bul' Fenerbahçe sezon başında Huddersfield'tan 2 milyon Euro karşılığında transfer ettiği stoper Mathias Zanka'yı devre arasında Fortuna Düsseldorf'a kiralamıştı. Sezon sonunda Alman ekibinden dönecek olan 30 yaşındaki savunmacıyı Sarı-Lacivertliler gelecek sezon da kadroda düşünmüyor. Fenerbahçe yönetimi, Danimarkalı stoperden kendisine takım bulmasını istedi.

G.Saray bombayı patlattı! Sadece 500 bin Euro'ya 'Yeni Onyekuru' G.Saray bombayı patlattı! Sadece 500 bin Euro'ya 'Yeni Onyekuru' Henry Onyekuru transferi için Monaco'dan iyi haberler alamayan Galatasaray, Nijeryalı yıldızın alternatifini buldu. Cimbom, Slovakya ekibi AS Trencin'de forma giyen 21 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Osman Bukari'nin transferi için girişimlere başladı. Galatasaray, genç futbolcu için Trencin'e 500 bin Euro'luk teklif sunacak.

Savunma 'Emin' ellerde! Savunma 'Emin' ellerde! Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.