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  3. Bursaspor ile Akhisarspor 1 puana sevinemedi

Bursaspor ile Akhisarspor 1 puana sevinemedi

Bursaspor ile Akhisarspor 1 puana sevinemedi

Spor Toto Süper Ligi'nin 30. haftasında Bursaspor ile Akhisarspor, Bursa Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ligde kalmak adına mutlak 3 puana ihtiyacı olan iki takım, 90 dakika boyunca gole ulaşamadı ve maç 0-0 sona erdi.

6 maçtır kazanamayan Bursaspor, üst üste 2. beraberliğini alırken 30 puanda kaldı ve küme düşme hattından kurtulamadı. Öte yandan Bursaspor, ligde oynadığı son 15 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Bu sezon 15. beraberliğini alan Bursaspor, ligin en çok berabere kalan takımı olmaya devam etti.

Akhisarspor ise 25 puanda kalırken bitime 4 hafta kala düşme hattının 5 puan gerisinde yer aldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına konuk olacak. Akhisarspor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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