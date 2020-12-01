Bursaspor ikinci yarılarda 17 puan kaybetti

TFF 1'inci Lig'de bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Bursaspor özellikle maçların ikinci yarılarında zorlanıyor. Geride kalan 11 haftalık dilimde 19 puan kaybı yaşayan Bursa temsilcisi, kazanamadığı birçok mücadelede benzer senaryolarla puanlardan oldu. 5 kez sahadan yenilgi ile ayrılan yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmaların tamamında ikinci yarılarda kalesinde gördüğü goller sonucu mağlubiyete razı oldu.
Adana Demirspor karşısında devreye 1-0 önde giren Bursaspor, rakibine ikinci yarıda yediği gollerle 3-1 mağlup oldu. Ligin üçüncü haftasında Bursa ekibi yine iç sahada, devreye 1-1'lik eşitlikle girdiği maçta Giresunspor'a 2-1 yenildi. Ege deplasmanlarında Menemenspor, Akhisarspor ve Altay ile karşılaşan Bursaspor; bu mücadelelerin tümünde de devreye 1-1'lik eşitlikle girmesine rağmen ikinci yarılarda yediği gollerle sahadan yenik ayrıldı.
Ligin en genç kadrosuna sahip olmasına karşın, kondisyon sorunu yaşayan Bursaspor bu mağlubiyetler sonrası zirve yarışından da uzaklaştı. Ligde 11 hafta geride kalırken, Bursa temsilcisi 14 puan toplayabildi. 23 puanla zirvede yer alan Altınordu'nun 9 puan gerisine düşen yeşil-beyazlılar, ligin ilk yarısının bitimine 6 hafta kala kritik mücadelelere çıkacak.
Tugay Kaan Numanoğlu, babasının derbi öncesindeki açıklamalarından etkilendi ve çok kötü maç yönetti. Namoğlu, MHK tarafından dinlendirilecek.
Seyircisiz oynanan maçlarda futbolcuların tepkileri net şekilde duyulurken pazar günü oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde de mikrofonlara birçok çarpıcı an yakalandı. Caner Erkin'in küfürleri, Luiz Gustavo'nun Mauricio Lemos'a serzenişi ve Sergen Yalçın'ın Ozan Tufan'ı sakinleştirmesi çok net şekilde duyuldu.
Fenerbahçe'de Beşiktaş yenilgisinin hayal kırıklığı yaşanırken Jose Sosa büyük tepki topladı. Ciddi beklentilerle gelen ancak halen daha istenen görüntüyü sergileyemeyen Arjantinli, daha çok İstanbul'daki sosyal hayatıyla gündeme çıktı.
Son 2 haftada oynadığı tempolu, bol pozisyonlu futboluyla büyük beğeni toplayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, eksikler dönse dahi sınıf atlatan ilk 11'i bozmayacak.
Oyuncularının Sivas Belediyespor maçındaki olumlu performanslarına güvenmesi ve ilk 11 konusunda yaşadığı kararsızlık Erol Bulut'un Beşiktaş derbisinde sahadan hüsranla ayrılmasına sebep oldu.
Yeni teknik adam arayışları, tecrübeli çalıştırıcıyı derbi öncesi hırslandırdı. Sergen Yalçın'ı istemeyen bazı yöneticiler, hafta içinde Mustafa Denizli ile görüştü. Yalçın, bu görüşmeden rahatsızlık duydu. Olayı duyan oyuncular da hocalarına destek için derbiye aşırı motive oldu.