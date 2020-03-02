  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 11:14
  • |
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 11:14

Bursaspor galibiyete hasret

Bursaspor galibiyete hasret

Paylaş

Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında da kazanamayan yeşil-beyazlılar, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

'Yeniden zirveye' sloganıyla sezona başlayan ve devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Bursaspor, son dönemde büyük bir düşüş yaşıyor. Şampiyonluk adaylarından biri olan yeşil-beyazlılar, TFF 1. Lig'de çıktığı son 3 maçtan da galip ayrılamadı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen Timsah, ardından hafta içi Bursa'da oynanan Altay karşılaşmasından da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İki maçta yaşanan 5 puan kaybından sonra çıkışa geçmeyi hedefleyen Bursaspor, dün ligin 25. haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşmada Cesar Grup Ümraniyespor ile de 1-1 berabere kaldı ve son 3 maçta 7 puan kaybederek zirve yarışında yara aldı.

Ligin ilk yarısının 15. haftasında oynanan Altınordu maçının ardından 'kan uyuşmazlığı' gerekçesiyle Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Bursaspor, İbrahim Üzülmez'i büyük umutlarla takımın başına getirmişti. Yeni hocası Üzülmez ile sezonun ilk yarısının son iki maçından 3 puan çıkaran Timsah, ligin ikinci devresine Karagümrük ve Akhisarspor galibiyetleriyle iyi başladı, fakat devamı gelmedi. Yeşil-beyazlılar, son 3 maçta galibiyet göremedi ve liderin 8, ikinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 4 puan gerisinde kaldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor - Fenerbahçe 126. kez...

title

Mariano Galatasaray'ı sırtlayan isimlerden biri oldu

title

Antalyaspor'da Podolski fırtınası

Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

'Bu bütçe ile çalışmam'
'Bu bütçe ile çalışmam'

'Bu bütçe ile çalışmam'

Fenerbahçe’nin hoca listesinin ilk sırasında yer alan Niko Kovac, net konuştu: “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesinin olması gerekir. ‘Önce oyuncu satalım, sonra alırız’ demekle başlangıç yapılmaz. Sol, sağ bek, 6 numara ve forvet alınmalı.”

Ersun Yanal bu sözlerle veda etti
Ersun Yanal bu sözlerle veda etti

Ersun Yanal bu sözlerle veda etti

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede ayrılık talebini bakın nasıl dile getirdi.

Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha
Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha

Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha

FENERBAHÇE’DE yeni sezonda kalede büyük bir değişiklik yaşanacak.

'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'
'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'

'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Kara Kartal’da dikkat çeken isimler arasında yer alan Gökhan Gönül’ün, kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için yönetime mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Emenike'den Fenerbahçe'ye hoca önerisi
Emenike'den Fenerbahçe'ye hoca önerisi

Emenike'den Fenerbahçe'ye hoca önerisi

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Sarı-Lacivertlilerin eski futbolcusu Emmanuel Emenike’den Aykut Kocaman paylaşımı geldi.

'Come to Beşiktaş Balo'
'Come to Beşiktaş Balo'

'Come to Beşiktaş Balo'

Siyah-Beyazlılar’ın yıldızı Boateng, Milan’dan eski takım arkadaşı Mario Balotelli’yi Beşiktaş’a çağırdı.

Bu kez Muriç de kurtaramadı
Bu kez Muriç de kurtaramadı

Bu kez Muriç de kurtaramadı

Süper Lig’de Vedat Muriç’in gol attığı 10 maçı da kazanan Fenerbahçe’de bu istatistik de son buldu. Bu kez Muriç de takımını kurtaramadı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.