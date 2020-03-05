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aksam.com.tr
  • 05 Mart 2020 Perşembe 13:31
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  • 05 Mart 2020 Perşembe 13:31

Bursaspor fikstürüne güveniyor

Bursaspor fikstürüne güveniyor

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Zirve yarışından kopmak istemeyen Bursaspor için bu hafta şans niteliğinde. Şampiyonluk yolundaki rakipleri zorlu maçlara çıkacak yeşil beyazlılar, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. Ayrıca kalan 9 maçının 8'inde Bursaspor, ligin son 10 sırasındaki ekipler ile kozlarını paylaşacak.

TFF 1´inci Lig´de zirve yarışında kritik haftalara giriliyor. 25 haftası geride kalan ligde Hatayspor´un 49 puanla liderliği devam ederken, Bursaspor da şampiyonluk yolundaki rakibini 8 puan geriden takip ediyor. Sezonun bitimine 9 hafta kalırken, bu maçların 5´ini iç sahada oynayacak olan Bursa temsilcisi ise, fikstür açısından kağıt üzerinde avantajlı konumda bulunuyor. Bundan sonraki oynayacağı maçların 8´inde, ligin son 10 sırasındaki ekipler ile karşılaşacak olan yeşil beyazlılar, sezonun son hafta maçında ise Hatayspor ile deplasmanda oynayacak.


BU HAFTA ÇOK KRİTİK


Bu hafta oynanacak olan ligin 26´ncı haftası ise zirve yarışındaki ekipler için oldukça önem arz ediyor. Zira 7 Mart Cumartesi Bursaspor, sahasında İstanbulspor´u ağırlarken; aynı gün saat 14.00´de ligin ilk iki sırasındaki takımlar Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor kozlarını Hatay´da paylaşacak. 41 puanlı Bursaspor ile aynı puana sahip Adana Demirspor da, 38 puanla haftaya giren Fatih Karagümrük karşısında zorlu bir deplasman maçına çıkacak. Bursaspor, bu hafta kazandığı takdirde üst sıralardaki ekipleriyle puan farkını indirme şansını yakalayacak.


KAĞIT ÜZERİNDE AVANTAJA SAHİP


İstanbulspor maçıyla birlikte başlayacak süreçte Bursaspor; akabinde mevcut puan cetvelinde 10´uncu sırada bulunan Balıkesirspor deplasmanına çıkacak. Sonrasında 16´ncı Boluspor´u ağırlayacak yeşil beyazlılar, 9´uncu sıradaki Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak. Son 5 haftalık periyoda ise iç sahada 17´nci sıradaki Adanaspor ile başlayacak Bursaspor, akabinde 13´üncü Giresunspor ile deplasmanda oynayacak. Son 3 haftaya girildiğinde ise Bursa temsilcisi iki maçı üst üste evinde oynayacak. Bursaspor bu randevularda 14´üncü Altınourdu ve 11´inci Menemenspor´u ağırlayacak. Sezon ise lider Hatayspor deplasmanıyla son bulacak.

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