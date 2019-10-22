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  3. Bursaspor, Fenerbahçe'nin Ali Akman'la ilgilendiğine dair basında çıkan iddiaları yalanladı

Bursaspor, Fenerbahçe'nin Ali Akman'la ilgilendiğine dair basında çıkan iddiaları yalanladı

Bursaspor, Fenerbahçe'nin Ali Akman'la ilgilendiğine dair basında çıkan iddiaları yalanladı

Bursaspor, Fenerbahçe’nin ilgilendiği iddia edilen genç forvetleri Ali Akman’la ilgili açıklama yayımladı. Yeşil-Beyazlılardan yapılan açıklamada söz konusu iddia yalanlandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcumuz Ali Akman ile ilgili gündeme getirilmeye çalışılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Özellikle genç oyuncularımızın ön planda olduğu bu dönemde yaratılmaya çalışılan suni gündemlere taraftarlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Bursaspor olarak şu an tek gündemimizin şampiyon olarak layık olduğumuz Süper Lige dönmek olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.”

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