Bursaspor, Beşiktaş galibiyle lige başladı

Terim'in uyarısına rağmen! Marcao, 15 milyona Roma'ya gidiyor

İtalyan temsilcisi, Cimbom'un Brezilyalı savunmacısı için fiyat artırımına gitti. Serie A ekibi, Sambacı için yeniden G.Saray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İtalyan basınına göre; Roma, Marcao için Aslan'ın istediği 15 milyon euroyu vermeye ikna oldu.