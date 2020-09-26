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aksam.com.tr
  • 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:46
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Bursaspor, Beşiktaş galibiyle lige başladı

Bursaspor, Beşiktaş galibiyle lige başladı

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DHA

ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'ı 89-73 yendi.

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Mehmet Şahin, Kerem Baki

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Xavier Tyler Jerome Munford 18, Perry James Jones 6, Can Maxim Mutaf 13, Kenneth Kadji 15, Daniel Domonique Hamilton 4, Malik Ti Derrious Newman 20, Oğuz Savaş 7, Birkan Batuk 6, İzzet Türkyılmaz, Tevfik Akdamar, Ömer Can İlyasoğlu

BEŞİKTAŞ: Şehmus Hazer 18, Ömer Yasir Küçük 4, Sadık Emir Kabaca 10, Egehan Arna 6, Alperen Şengün 17, Furkan Haltalı 8, Eray Akyüz 5, Mehmet Yağmur 2, Ercan Osmani 2, Isaiah Michael Blackmon 1, De Jon Markel Davis, Sedat Ali Karagülle

1'İNCİ PERİYOT: 28-18

DEVRE: 50-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-56

ING Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Beşiktaş’ı 89-73 yendi. Mücadelenin skoreri ev sahibi ekipten 20 sayı ile Malik Ti Derrious Newman oldu.

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