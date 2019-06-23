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  3. Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Umut Meraş'ı henüz Beşiktaş'a vermedik

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Umut Meraş'ı henüz Beşiktaş'a vermedik

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Umut Meraş'ı henüz Beşiktaş'a vermedik

Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mesat, önceki yönetimin 12 milyon TL'ye Beşiktaş'a satmak üzere olduğu Umut Meraş'ın transferiyle ilgili konuştu.

Beşiktaş yeni sezon öncesinde Bursasporlu Umut Meraş'ın transferi için Ali Ay yönetimiyle anlaşmaya varırken, yeşil-beyazlı kulüpte seçimden evvel transfer görüşmelerinin durduruması nedeniyle imzalar atılamadı. Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan, Umut Meraş transferiyle ilgili konuştu.

Başkan seçilmesinin ardından TRT Spor'a konuşan Mesut Mesat, Umut Meraş transferi için öncelikle oyuncuyla görüşeceklerini açıkladı. Mesut Mesat yaptığı açıklamada, "Umut Meraş, Bursaspor'un futbolcusu. Umut Meraş için önceki başkan bir pazarlık aşamasında olmuş. Ancak transfer görüşmeleri şu an için iptal oldu. Şu an o futbolcular bizi bekliyor. Hepsiyle bir daha görüşeceğiz. Ondan sonra kararımızı vereceğiz" dedi.

Süper Lig'de küme düşen Bursaspor ile geçen sezon 27 maça çıkan milli sol bek Umut Meraş, 2 gol kaydetti.

UMUT MERAŞ ADIM ADIM YÜKSELDİ

1995 İstanbul doğumlu olan Umut Meraş, kariyerinde yavaş yavaş merdivenleri tırmandı. Futbol hayatına Şehreminispor'da başlayan Umut Meraş, ardından Sarıyer alt yapısına geçiş yaptı. 2014 yılında Boluspor, 2018 yazında ise Bursaspor'a transfer oldu. Transferi için Bursaspor, Boluspor takımına 265 Bin Euro bonservis, Umut Meraş'a ise 350 Bin Euro imza bedeli ödemişti.

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