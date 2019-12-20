Burak'a karşı Muriqi

AKŞAM

SÜPER Lig’in 16. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş’ta golcü oyuncular Vedat Muriqi ve Burak Yılmaz, derbi maçta takımlarının en önemli gücü olacak. Muriqi, Sarı-Lacivertli forma altında 14 maçta 9 gol atarken, Fenerbahçe bu karşılaşmaların tamamını kazandı. Beşiktaş’ta bu sezon 10 maçta görev alabilen Burak Yılmaz, 5 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, Muriqi’nin gol kaydettiği 7 karşılaşmada 24 gol atarak 3.4 ortalama yakaladı.

iÇ SAHADA TUTULMUYOR

Gençlerbirliği formasıyla 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe filelerini havalandıran 25 yaşındaki oyuncu, bir sonraki sezon Süper Lig’de Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Geçen sezon Çaykur Rizespor’da görev yapan Kosovalı oyuncu; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında birer gol buldu. Fenerbahçe’nin Ülker Stadı’nda yaptığı maçlarda 7 gol atan Muriqi, deplasmanda ise fileleri iki kez havalandırdı.

SADECE 1 BERABERLiK ALDI

Beşiktaş’ın derbideki en önemli oyuncularından biri olacak Burak Yılmaz ise son 2 haftadaki suskunluğunu derbi maçıyla sonlandırmaya çalışacak. Beşiktaş, Burak Yılmaz’ın gol attığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan elde etti. Kariyerinde Beşiktaş’ın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’da da oynayan Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlı formayla derbilerde yaşadığı şansızlığı geçen sezon kırmıştı. Pazar günü de en önemli koz olacak.