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  3. Burak Yılmaz'la da ilgilenen Lecce, Gianluca Lapadula'yı kadrosuna kattı

Burak Yılmaz'la da ilgilenen Lecce, Gianluca Lapadula'yı kadrosuna kattı

Burak Yılmaz'la da ilgilenen Lecce, Gianluca Lapadula'yı kadrosuna kattı

Burak Yılmaz transferinde Beşiktaş’tan cevap alamayan Lecce, İtalyan forvet Gianluca Lapadula’yı transfer ediyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Burak Yılmaz için İstanbul’a gelen ve Beşiktaş’la masaya oturan Lecce, siyah beyazlı kulübe teklifini iletmiş daha sonra beklemeye geçmişti. Aradan geçen 2 haftalık süreç içerisinde Başkan Fikret Orman’dan net bir yanıt alamayan Lecce’nin Burak’ı askıya aldığı belirtilirken, Sportif Direktör Meluso’nun listedeki ikinci forvete yöneldiği öğrenildi.

LECCE’DEN 3 TRANSFER

Bu sezon Serie A’yı iyi bir yerde bitirmek için kadro yapılanmasını sürdüren Lecce’nin Lapadula’yı renklerine bağlayacağı ortaya çıktı. Milan, Genoa gibi takımların formasını giyen 29 yaşındaki forvet için girişimlerini sürdüren Lecce’nin 4 milyon Euro civarında bir rakama bu transferi bitireceği bildirilirken, sarı kırmızılı kulübün Lapadula haricinde Valdifori ve Tonelli’ye de imza attıracağı anlaşıldı.

Geçtiğimiz sezon Serie B’de 66 puan toplayan Lecce, Fabio Liverani ile bu sezon Serie A’da ilk 10’da yer almak istiyor.

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