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  3. Burak Yılmaz'ın sadece Galatasaray derbisini değil toplamda 5 maç kaçıracağı öğrenildi

Burak Yılmaz'ın sadece Galatasaray derbisini değil toplamda 5 maç kaçıracağı öğrenildi

Burak Yılmaz'ın sadece Galatasaray derbisini değil toplamda 5 maç kaçıracağı öğrenildi

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan gelen haber teknik heyeti daha da üzdü. Sağ kasığında kanama tespit edilen yıldız futbolcunun Braga ve Galatasaray maçları dışında 2 lig, 1 Avrupa maçında oynamayacağı öğrenildi.

5 MAÇTA YOK

Böylece Burak Yılmaz, Braga ile oynanacak 2 maçın dışında ligde Galatasaray, Antalyaspor ve Denizlispor maçlarında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçında dizi dönen ve ameliyat olan Dorukhan Toköz'ün yanı sıra deneyimli stoper Ruiz, Brezilyalı sağ bek Douglas ile diz sakatlığı yaşayan Diaby de Galatasaray maçında oynayamayacak. Ankaragücü maçında sakatlanan Diaby ve Douglas'ın, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan isimler:

- Dorukhan

- Ruiz

- Oğuzhan

- N'Koudou

- Gökhan Gönül

- Diaby

- Douglas

- Burak Yılmaz

(Takvim)

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