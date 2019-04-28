Burak Yılmaz'ın bu hareketi maça damga vurdu

Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart sınırında olan Burak Yılmaz'ın girdiği bir pozisyon tartışma yarattı.

Mücadelenin 26. dakikasında Burak Yılmaz'la girdiği ikili mücadelede Ante Kulusic yerde kaldı. Burak'la girdiği ikili mücadele sonrasında Ankaragücülü oyuncunun burnunda kanama meydana gelirken hakem Halil Umut Meler iki futbolcunun da yanına gelerek Burak Yılmaz'ı uyardı.

Galatasaray derbisi öncesi sarı kart sınırında bulunan Burak Yılmaz'ın pozisyonu için sosyal medyada özellikle Galatasaray taraftarları, hakem Halil Umut Meler'i eleştirdi.

Hakem yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirirken "Burak Yılmaz'a sarı kart gösterilmesi gerekiyordu, gösterilmedi" ifadelerini kullanırken Deniz Çoban da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Bu maçtaki kararlar şimdiden derbiyi etkilemeye başladı" dedi.