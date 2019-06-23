Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Ben Türkiye'ye kesin dönüş yaptım

İtalya'nın Lecce takımı tarafından ısrarla istenen Burak Yılmaz, transferi aklının ucundan bile geçirmiyor. Milli golcünün yakın çevresine transfer haberleriyle ilgili söyledikleri bunun kanıtı. Lecce söylentilerine gülüp geçen yıldız santrfor, “Ben Türkiye’ye kesin dönüş yaptım. Çin’de kazandığımın yarısına razı oldum. Sonra Beşiktaş’a kavuştum. Futbolu burada bırakmak, tuttuğum takımla şampiyonluk yaşamak istiyorum. Ne Lecce’si ya” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER BİTTİ

Burak Yılmaz’ın menajeri Necdet Ergezen de İtalyan basınına transfer söylentileri hakkında açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlılar’dan ayrılmak istemeyen Burak’ın Beşiktaş tarafından da gönderilmek istenmediğinin altını çizen Ergezen, “Beşiktaş, Burak'ı Lecce'ye satmayacağını söyledi. Görüşmeler bitti” dedi. Geçen sezon devre arasında Beşiktaş’a transfer olan ve 15 maçta 11 gol atan 34 yaşındaki santrforun 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

(Güneş)