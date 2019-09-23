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Burak Yılmaz'dan mesaj

Burak Yılmaz'dan mesaj

Beşiktaş'ın Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta sahalara geri dönen Burak Yılmaz, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Burak Yılmaz, "İlk maçım, erken de döndüm ama dönmem gerektiğini düşündüm. Gol attım ama fizik olarak hazır değilim. Maç iki tarafa da gitti, geldi, 10 dakika bize döndü. Yeni bir takımız, yeni oyuncularımız var. Fizik olarak hazırlanmaya çalışıyoruz. Hocamızın direktiflerine uymaya çalışıyoruz. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum. Özlenen Beşiktaş'ı ilerleyen haftalarda göstereceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ISLIKLANMAK, PROTESTO EDİLMEK ÜZÜCÜ"

Tribünden gelen tepkiler ile ilgil gelen soruya Burak, "Kendi seyircin tarafından ıslıklanmak, protesto edilmek, hangi futbolcu olursa olsun, üzücü bir şey, performansı düşüren bir şey. Bunun maçı kazanma isteğinden olduğunu biliyorum ama birazcık sabretsinler, özlenen Beşiktaş'ı izleteceğiz." cevabını vererek sözlerini noktaladı.

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