Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine cevap

Siyah-Beyazlı yönetimin fedakarlık talebine ‘Lütfen bana indirim konusuyla gelmeyin’ dediği iddia edilen Burak Yılmaz, söz konusu haberi yalanladı.
Tecrübeli golcünün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum.
Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde koşacak bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum ancak ülkece birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, gündemi gerçeğe aykırı olarak işgal eden bir konuda sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim.
Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için gerekse de Beşiktaşım için üzerime düşenin fazlasını yaptım ve yine yaparım.”
Burak Yılmaz'ın Beşiktaş yönetiminin maaş indirim talebine olumsuz cevap verdiği iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcu, hakkında çıkan bu haberi yalanladı.
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