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aksam.com.tr
  • 08 Mart 2020 Pazar 11:02
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  • 08 Mart 2020 Pazar 11:02

Burak Yılmaz'dan derbi öncesi mesaj: Biz bitti demeden bitmez

Burak Yılmaz'dan derbi öncesi mesaj: Biz bitti demeden bitmez

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Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında şovuna devam eden Burak Yılmaz, zirve yarışında sonuna kadar yer alacaklarını söyledi. Kral Burak Yılmaz, “Ligde biten bir şey yok. Matematiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Kalan tüm maçlarımızı kazanıp rakiplerimizin alacakları sonuçları bekleyeceğiz” dedi.

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından şovuna önceki akşam da devam etti. Milli yıldız, Vodafone Park’taki Ankaragücü mücadelesinde rakibin kilidini açan sayıya imza attı.

Son 2 maçta 3 gollük performans sergileyerek Kara Kartal’ı şampiyonluk yarışında tutmayı başaran Burak, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla sonuna kadar şanslarını zorlayacaklarını belirtti.

Ligde haftaya eski kulübü Galatasaray karşısında kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten başarılı oyuncu, “Ligde biten bir şey yok. Matematiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Bunu, sonuna kadar kovalayacağız. Kalan tüm maçlarımızı kazanıp rakiplerimizin alacakları sonuçları bekleyeceğiz. Aklımızdan başka bir şey geçmiyor” diye konuştu.

Takım izinli ama Burak durmuyor...

Beşiktaş’ta Anakaragücü mücadelesinin ardından takıma 2 günlük izin verilmesine rağmen Burak Yılmaz, çalışmalarına dün de devam etti.

Tecrübeli golcü, Galatasaray’la haftaya pazar günü Türk Telekom Stadı’nda oynayacakları zorlu karşılaşmaya tam olarak hazır olabilmek için erkenden düğmeye bastı. Dün sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’nde çalışmalarda bulunan Burak’ın hazırlıklarına yarın başlayacak takım idmanıyla birlikte devam edeceği belirtildi.

(Fanatik)

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