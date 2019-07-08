Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, Lecce iddialarını yalanladı
Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Lecce’nin bir süredir peşinde olduğu Beşiktaş’ın golcüsü Burak Yılmaz transferini bitirdiği ve milli forvetin gelecek sezon Serie A’da forma giyeceği iddia edilirken konuyla ilgili Burak Yılmaz’ın menajeri Necdet Ergezen’den açıklama geldi. Ergezen, söz konusu haberleri yalanlarken başarılı golcünün Beşiktaş’ta devam edeceğini söyledi.
İtalya basını başta olmak üzere Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın Serie A takımlarından Lecce'ye transfer olacağı iddia ediliyor.
Golcü futbolcunun siyah beyazlı takımdan ayrılarak İtalya'ya transfer olacağı iddiaları üzerine; Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, ortacizgi.com'a açıklamalarda bulundu.
"BURAK YILMAZ BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDECEK"
Burak Yılmaz ile ilgili çıkan haberlerin birileri tarafından yazdırıldığını belirten Necdet Ergezen; "Birileri bu haberleri yazdırıyor. Ben de bilmiyorum. Burak Yılmaz ile ilgili değişen hiçbir şey yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta devam edecek" ifadelerini kullandı.
(Sabah)