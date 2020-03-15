Burak Yılmaz: Devletimiz gerekli önlemleri alıyor

Ligin seyircisiz oynanması konusunda açıklamalarda bulunan Burak, "Ligin seyircisiz oynanması sonrasında nasıl etkileneceğini hep beraber göreceğiz. Taraftarsız futbol keyifsiz. Ama insan sağlığı... Yabancı oyuncuların tedirginliği var. Doktorlarla konuşturduk. Gerekli her şey yapıldı" dedi.
Türkiye'nin en güvenli ülkelerden biri olduğunu ve herkesin sakin olması gerektiğini ifade eden Burak Yılmaz, "Çok panik var, görüyorum! Herkesin söylediğine göre dünyanın en güvenli ülkesindeyiz! Hepimizin ailesi var, çocuğu var! Devletimi gerekli önlemleri alıyor. Yabancı futbolcuların bir paniği var, bu normal! Hepsini gerekli kişilerle konuşturduk, bilgilendirmeleri yaptırdık. Lütfen sakin olalım, yabancı futbolculara da bunu söylüyorum, kendi insanımıza da bunu söylüyorum. Sakin olun" şeklinde konuştu.
Galatasaray Beşiktaş maçı için geri sayım başladı! Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Maçı izlemek isteyen milyonlarca taraftar "Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta?" aramasını yapıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...
süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile seyircisiz oynanan ve 0-0 eşitlik ile sona eren maçın ardından konuştu.
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Burak Yılmaz, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu ve koronavirüs için herkesi sakin olmaya davet etti.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında seyircisiz oynanan ve 0-0 golsüz eşitlik ile sona eren maçın ardından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.