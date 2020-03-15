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aksam.com.tr
  • 15 Mart 2020 Pazar 22:17
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  • 15 Mart 2020 Pazar 22:17

Burak Yılmaz: Devletimiz gerekli önlemleri alıyor

Burak Yılmaz: Devletimiz gerekli önlemleri alıyor

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Beşiktaş'ın milli futbolcusu Burak Yılmaz, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu ve koronavirüs için herkesi sakin olmaya davet etti.

Ligin seyircisiz oynanması konusunda açıklamalarda bulunan Burak, "Ligin seyircisiz oynanması sonrasında nasıl etkileneceğini hep beraber göreceğiz. Taraftarsız futbol keyifsiz. Ama insan sağlığı... Yabancı oyuncuların tedirginliği var. Doktorlarla konuşturduk. Gerekli her şey yapıldı" dedi.

Türkiye'nin en güvenli ülkelerden biri olduğunu ve herkesin sakin olması gerektiğini ifade eden Burak Yılmaz, "Çok panik var, görüyorum! Herkesin söylediğine göre dünyanın en güvenli ülkesindeyiz! Hepimizin ailesi var, çocuğu var! Devletimi gerekli önlemleri alıyor. Yabancı futbolcuların bir paniği var, bu normal! Hepsini gerekli kişilerle konuşturduk, bilgilendirmeleri yaptırdık. Lütfen sakin olalım, yabancı futbolculara da bunu söylüyorum, kendi insanımıza da bunu söylüyorum. Sakin olun" şeklinde konuştu.

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