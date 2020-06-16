Burak Yılmaz Denizlispor maçıyla sahalara dönüyor

Antalya karşısında hücum hattında üretkenlik konusunda büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın imdadına kaptanı yetişiyor... Pandemi sürecinde hem takımla hem de antrenör eşliğinde özel çalışmalar yaparak hazırlanan Burak Yılmaz'ın cezası sona erdi, Denizli'de sahada olacak.

Süper Lig’de haftayı 2-1’lik Antalyaspor mağlubiyetiyle kapatan Siyah-Beyazlılar, hem şampiyonluk yarışındaki şansını mucizelere bırakmış hem de kalan 7 hafta öncesinde Devler Ligi potasını da ateşe atmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımdaki birçok ismin performansından memnun kalmazken genç hoca, Burak Yılmaz’dan cumartesi günkü Denizlispor mücadelesinde yararlanabileceği için çok mutlu... Sarı kart cezası sebebiyle Antalyaspor karşılaşmasını tribünden izlemek zorunda kalan 34 yaşındaki futbolcu, Denizli deplasmanında ilk 11’deki yerine dönecek.



Tesislere saatler önce geldi

Pandemi sürecinde takımla beraber çalışmalarını sürdüren 34 yaşındaki yıldız golcü, uzun süre futbola ara verilmesi sebebiyle kaybettiği formunu geri kazanmak için elinden geleni yapıyor. Siyah-Beyazlılar’ın takım idmanlarına başlamasının ardından ekstra olarak antrenör eşliğinde bireysel olarak da çalışmalarını sürdüren ‘Kral’ lakaplı golcü, dün de bu tutumunu sürdürdü. Kara Kartal, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına dün akşam idmanıyla başlarken, tecrübeli futbolcu, çift idman rutinini sürdürdü. Burak, öğle saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’ne gelip önce bireysel olarak çalıştı ardından akşam da takım antrenmanında yer aldı.Camiayı sevindirmek istiyor

Antalyaspor karşılaşmasında yaşanan 3 puanlık kayıp sebebiyle takım arkadaşları kadar kendisi de üzgün olan Burak Yılmaz, cumartesi günü oynanacak mücadeleye hem takım hem de bireysel antrenmanlarıyla hazırlığını sürdürüp formda bir şekilde çıkmak istiyor. Teknik ekibin, ‘Kurtarıcı’ olarak gördüğü yıldız isim, Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmada atacağı gollerle camiasını mutlu etmeyi amaçlıyor.

(Fanatik)