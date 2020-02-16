Burak Yılmaz: 'Bütün tepkim kazanma hırsından!'

Beşiktaş'ın önceki akşam Başakşehir'e 1-0'lık skorla kaybettiği maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, hücum hattında etkisiz kalması sonrasında oyundan alınmıştı.
81. dakikada yerini Umut Nayir'a bırakırken direkt soyunma odasının yolunu tutan Burak, bu hareketi üst üste 2 maçta yapması sebebiyle eleştirilmişti.
Konuyla ilgili olarak mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Burak, takım içinde kimse ile sorun yaşamadığını söyledi.
"Şampiyonluk için..."
Takım kaptanı, "Yeni hocamız ile birlikte yeni sürece geçtik. Şampiyonluk için her maça tek tek bakıp kayıpsız geçmek istiyorduk. Bu da kazanma hırsımızı daha da artırdı. Gol atamayıp bir de üstüne kaybedince tepkimiz oluyor. Ancak bu ne hocamıza, ne arkadaşlarımıza doğal olarak ne de camiamıza... Tamamen kazanma hırsından. Şampiyonluk için kalan maçlarda daha da üstüne koyarak gitmek içn güç birliği yaparak yolumuza devam edeceğiz" dedi.
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