Burak Yılmaz bu sezonki derbi suskunluğunu Galatasaray'a karşı sonlandırmak istiyor

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde en önemli kozların başında Burak Yılmaz geliyor. Kartal'ın oynadığı son 7 maçta 6 gol atıp 1 asist yapan tecrübeli futbolcu, dev maçta da fileleri havalandırmanın peşinde.
Bu sezon derbilerde sessiz kalan tecrübeli futbolcu, dev maçlardaki suskunluğunu da bozmak istiyor. Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la oynanan maçlarda gol atamamış, sadece bordo-mavililerle İstanbul'da 2-2 biten mücadelede asist yapmıştı.
ATTIĞI MAÇLARDA 1 YENİLGİ
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın gol attığı maçlarda başarılı bir görüntü sergiliyor. 34 yaşındaki futbolcunun bu sezon ağları havalandırdığı 9 maçta sadece 1 kez kaybeden siyah-beyazlılar, 7 galibiyet ile 1 beraberlik elde etti.
YAKINDAN İLGİLENİYOR
Beşiktaş'ın kaptanı, kritik maç öncesi takımla da yakından ilgileniyor. Zorlu deplasman öncesi, özellikle yabancı futbolcularla yakından ilgilenen Burak, rakip ve atmosfer hakkında bilgiler vererek arkadaşlarını motive ediyor.
(Haberturk)
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