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aksam.com.tr
  • 06 Ağustos 2019 Salı 09:39
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  • 06 Ağustos 2019 Salı 09:51

Burak Yılmaz 10 gün içinde Lecce'ye imza atacak

Burak Yılmaz 10 gün içinde Lecce'ye imza atacak

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Lecce'nin vazgeçmediği Burak Yılmaz, 10 gün içerisinde sarı kırmızılı formayı giyecek.

TM Dijital Haber Merkezi

Daha önce iki kez Beşiktaş’la masaya oturmasına rağmen siyah beyazlı kulübü bir türlü ikna edemeyen Lecce, bu sefer Burak Yılmaz’ın işini bitirmeye geliyor.

MELUSO FİKRET ORMAN'A HABER GÖNDERDİ

Sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak olan yıldız golcüden vazgeçmeyen İtalyanlar, Burak Yılmaz’ın peşini bırakmazken Sportif Direktör Meluso’nun Başkan Fikret Orman’a bonservis ve maaş teklifini bir kez daha ileteceği öğrenildi. 33 yaşındaki forvet için Beşiktaş’a 2 milyon Euro, Burak’a ise 2,5 milyon euro’dan 3 yıllık kontrat teklif eden Lecce’nın en geç 10 gün içerisinde bu transferi bitireceği bildirilirken, Meluso’nun menajer Özkan Doğan üzerinden dün Fikret Orman’a haber gönderdiği belirtildi.

Burak Yılmaz’ın sakatlık problemini dert etmeyen Serie A kulübü yıldız futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlanırken, oyuncunun da İtalya’da oynamaya son derece sıcak baktığı ifade edildi.

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