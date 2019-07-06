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  3. Burak Yılmaz 1 hafta içerisinde Lecce'ye imza atacak

Burak Yılmaz 1 hafta içerisinde Lecce'ye imza atacak

Burak Yılmaz 1 hafta içerisinde Lecce'ye imza atacak

Beşiktaş tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ı Lecce'ye göndermek üzere. Siyah beyazlı kulüp 33 yaşındaki oyuncunun yerini Adebayor'la doldurma planını yapıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Ocak ayında Trabzonspor’dan Beşiktaş’a gelen ve 15 maçta attığı 11 golle taraftarların gönlünü kazanan Burak Yılmaz, Lecce’ye transfer olmak üzere.

BURAK YILMAZ’IN YERİNE ADEBAYOR

Kariyerine İtalya’da devam etmek isteyen ve Fikret Orman ile masaya oturan yıldız golcünün başkandan müsaade istediği öğrenilirken, ekonomik anlamda kötü bir dönem geçiren siyah beyazlı kulübün Burak Yılmaz’ın transferine izin verdiği belirtildi. 4-5 gün sonra (Çarşamba veya Perşembe) 33 yaşındaki milli futbolcuyu resmi olarak KAP’a bildirmeye hazırlanan Beşiktaş’ın Başakşehir’le yollarını ayıran Adebayor’u kadrosuna katacağı ifade edilirken, Kara Kartal’ın bu satıştan 4 milyon euro’yu kasasına koyacağı bildirildi.

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