Bundesliga'dan 2 talibi olan Nazım Sangare, bu tekliflere sıcak bakıyor

4 büyüklerin transfer gündeminde yer alan Antalyasporlu Nazım Sangare'nin talipleri artıyor.
Son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcuya Bundeslia'dan 2 kulübün teklif yaptığı öğrenildi. Nazım'ın menajerinin teklifleri Kırmızı-Beyazlı yönetime ilettiği belirtildi.
Antalyaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan genç sağ bek, Bundesliga'ya sıcak bakıyor.
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Galatasaray'ın bir dönemine damga vurmuş ‘Rambo Yusuf'tan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya ile görüştüm. 400 milyon teklif etti. 325 peşin, 75 milyonu çek. Ben ayrılmayı düşünmedim. Alp Yalman'a söyledim. Beni odaya kilitledi. Sonra da Galatasaray'a imza attım.”
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan, hatta Sarı-Kırmızılılarla anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'ye Bundesliga'dan 2 kulübün teklif yaptığı ortaya çıktı. Oyuncunun menajeri teklifleri Antalyaspor'a iletirken 25 yaşındaki sağ bek de Bundesliga'da oynamaya sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a transferine Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'un engel olduğu ortaya çıktı. Ozan'ın İngiliz ekibinin gündemine geldiği dönem, deneyimli forvet Sakho'nun ayağı kırılınca, Palace'ın orta saha transferini rafa kaldırıp Sörloth'u aldığı ifade edildi.
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Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ‘Çin'den 6 milyon Euro teklif ettiler' dediği Anthony Nwakaeme için Al Hilal 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Sarı-Lacivertli kulüp, ingiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda biten genç yıldıza kancayı taktı... Fenerbahçe, Newcastle United'ın 20 yaşındaki orta sahası Matthew Longstaff'la ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer hareketi İngiliz basını tarafından da doğrulandı.
Beşiktaş'ın 1 sene daha takımda tutmayı düşündüğü 37 yaşındaki oyuncuya Kanada ekibi Atletico Ottawa bir teklif yaptı. Atiba net bir karar vermiş değil.