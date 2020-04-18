  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Nisan 2020 Cumartesi 10:27
  • |
  • 18 Nisan 2020 Cumartesi 10:27

Bundesliga'dan 2 talibi olan Nazım Sangare, bu tekliflere sıcak bakıyor

Bundesliga'dan 2 talibi olan Nazım Sangare, bu tekliflere sıcak bakıyor

Paylaş

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan, hatta Sarı-Kırmızılılarla anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'ye Bundesliga'dan 2 kulübün teklif yaptığı ortaya çıktı. Oyuncunun menajeri teklifleri Antalyaspor'a iletirken 25 yaşındaki sağ bek de Bundesliga'da oynamaya sıcak bakıyor.

4 büyüklerin transfer gündeminde yer alan Antalyasporlu Nazım Sangare'nin talipleri artıyor.

Son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcuya Bundeslia'dan 2 kulübün teklif yaptığı öğrenildi. Nazım'ın menajerinin teklifleri Kırmızı-Beyazlı yönetime ilettiği belirtildi.

Antalyaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan genç sağ bek, Bundesliga'ya sıcak bakıyor.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ozan Tufan'ın Crystal Palace'a transferine Alexander Sörloth engel olmuş

title

Trabzonspor, Mustafa Kapı'nın menajeriyle temas halinde

title

Al Hilal, Anthony Nwakaeme için Trabzonspor'a 8 milyon Euro ödemeye hazır

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

'F.Bahçe'yle görüştüm deyince beni odaya kilitledi ve G.Saray'a imza attm'
'F.Bahçe'yle görüştüm deyince beni odaya kilitledi ve G.Saray'a imza attm'

'F.Bahçe'yle görüştüm deyince beni odaya kilitledi ve G.Saray'a imza attm'

Galatasaray'ın bir dönemine damga vurmuş ‘Rambo Yusuf'tan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya ile görüştüm. 400 milyon teklif etti. 325 peşin, 75 milyonu çek. Ben ayrılmayı düşünmedim. Alp Yalman'a söyledim. Beni odaya kilitledi. Sonra da Galatasaray'a imza attım.”

Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'de sıcak gelişme
Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'de sıcak gelişme

Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'de sıcak gelişme

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan, hatta Sarı-Kırmızılılarla anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'ye Bundesliga'dan 2 kulübün teklif yaptığı ortaya çıktı. Oyuncunun menajeri teklifleri Antalyaspor'a iletirken 25 yaşındaki sağ bek de Bundesliga'da oynamaya sıcak bakıyor.

Ozan'ın Premier Lig'e transferine Sörloth engel olmuş!
Ozan'ın Premier Lig'e transferine Sörloth engel olmuş!

Ozan'ın Premier Lig'e transferine Sörloth engel olmuş!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a transferine Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'un engel olduğu ortaya çıktı. Ozan'ın İngiliz ekibinin gündemine geldiği dönem, deneyimli forvet Sakho'nun ayağı kırılınca, Palace'ın orta saha transferini rafa kaldırıp Sörloth'u aldığı ifade edildi.

Meğer o takım Fenerbahçe değilmiş! İşte yeni adresi
Meğer o takım Fenerbahçe değilmiş! İşte yeni adresi

Meğer o takım Fenerbahçe değilmiş! İşte yeni adresi

Galatasaray'la sözleşme yenilemeyen 17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın adı Fenerbahçe'yle anılıyordu ancak genç yıldız adayıyla ilk resmi temasları Trabzonspor'un kurduğu ortaya çıktı.

Başkan 6 demişti, şimdi 8 milyon Euro ile geldiler
Başkan 6 demişti, şimdi 8 milyon Euro ile geldiler

Başkan 6 demişti, şimdi 8 milyon Euro ile geldiler

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ‘Çin'den 6 milyon Euro teklif ettiler' dediği Anthony Nwakaeme için Al Hilal 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Böyle duyurdular: Newcastle, yükselen değerini Fener'e kaptırmak üzere
Böyle duyurdular: Newcastle, yükselen değerini Fener'e kaptırmak üzere

Böyle duyurdular: Newcastle, yükselen değerini Fener'e kaptırmak üzere

Sarı-Lacivertli kulüp, ingiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda biten genç yıldıza kancayı taktı... Fenerbahçe, Newcastle United'ın 20 yaşındaki orta sahası Matthew Longstaff'la ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer hareketi İngiliz basını tarafından da doğrulandı.

Atiba'da son dakika! Herkes 'kalıyor' demişti
Atiba'da son dakika! Herkes 'kalıyor' demişti

Atiba'da son dakika! Herkes 'kalıyor' demişti

Beşiktaş'ın 1 sene daha takımda tutmayı düşündüğü 37 yaşındaki oyuncuya Kanada ekibi Atletico Ottawa bir teklif yaptı. Atiba net bir karar vermiş değil.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.