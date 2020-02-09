Bundesliga zirvesinde golsüz maç

SPOR GÜNDEMİ

Aslan 5'te 5 yaptı Aslan 5'te 5 yaptı Galatasaray, Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 5 maçını kazanmayı başardı.

Terim: Bugünü unutmam! Terim: Bugünü unutmam! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz: Ali Koç her gün televizyonda ağlıyor! Mustafa Cengiz: Ali Koç her gün televizyonda ağlıyor! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un açıklamalarına sert yanıt verdi.

Ryan Donk 300 bin euroyu kaptı Ryan Donk 300 bin euroyu kaptı Galatasaray'da Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donk, Kasımpaşa maçında önemli bir gelir elde etti.

F.Bahçe açıkladı! Ali Koç yarın... F.Bahçe açıkladı! Ali Koç yarın... Fenerbahçe'de son olarak Alanyaspor maçında yaşananların ardından öfke dinmiyor.

Rıza Çalımbay'dan VAR tepkisi Rıza Çalımbay'dan VAR tepkisi Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, “Hakemler bizimle ilgili VAR'a gitmiyor. Bir gitseler belki görecekler." dedi.