  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Şubat 2020 Pazar 22:44
  • |
  • 09 Şubat 2020 Pazar 22:44

Bundesliga zirvesinde golsüz maç

Bundesliga zirvesinde golsüz maç

Paylaş

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Leipzig ile 0-0 berabere kalarak liderliğini korudu.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena’da Leipzig'i konuk etti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Bayern Münih 43 puanla liderliğini sürdürdü. Leipzig ise 42 puanla 2. sırada yer aldı.

Öte yandan Bundesliga’da bugün oynanması planlanan Borussia Mönchengladbach-Köln karşılaşması ise fırtına sebebiyle ertelendi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

'Size afiyet olsun'

title

Fuat Çapa: Erken goller direncimizi düşürdü

title

Mehmet Sepil: Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin

Cedi Osman´ın Efsane Pası Basketbolseverlerden Takdir Gördü

SPOR GÜNDEMİ

Aslan 5'te 5 yaptı
Aslan 5'te 5 yaptı

Aslan 5'te 5 yaptı

Galatasaray, Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 5 maçını kazanmayı başardı.

Terim: Bugünü unutmam!
Terim: Bugünü unutmam!

Terim: Bugünü unutmam!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz: Ali Koç her gün televizyonda ağlıyor!
Mustafa Cengiz: Ali Koç her gün televizyonda ağlıyor!

Mustafa Cengiz: Ali Koç her gün televizyonda ağlıyor!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un açıklamalarına sert yanıt verdi.

Ryan Donk 300 bin euroyu kaptı
Ryan Donk 300 bin euroyu kaptı

Ryan Donk 300 bin euroyu kaptı

Galatasaray'da Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donk, Kasımpaşa maçında önemli bir gelir elde etti.

F.Bahçe açıkladı! Ali Koç yarın...
F.Bahçe açıkladı! Ali Koç yarın...

F.Bahçe açıkladı! Ali Koç yarın...

Fenerbahçe'de son olarak Alanyaspor maçında yaşananların ardından öfke dinmiyor.

Rıza Çalımbay'dan VAR tepkisi
Rıza Çalımbay'dan VAR tepkisi

Rıza Çalımbay'dan VAR tepkisi

Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, “Hakemler bizimle ilgili VAR'a gitmiyor. Bir gitseler belki görecekler." dedi.

Başakşehir kaçtı, Sivasspor yakaladı
Başakşehir kaçtı, Sivasspor yakaladı

Başakşehir kaçtı, Sivasspor yakaladı

Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadele Yatabare ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.Süper Lig'de 21. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.