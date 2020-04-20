Bundesliga için yeni tarih 9 Mayıs

Almanya Futbol Ligleri CEO'su Christian Seifert, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada başların başlamasına dair olumlu gelişmelerin olduğunu, insanların kendilerine güvenmesi gerektiğini, futbolcuların birer rol model olacağını belirtmişti.
Almanya'nın önde gelen eyaletlerinden Bavyera ve Kuzey Ren - Vestfalya'nın başkanları Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edebileceğini düşünüyor.
SEYİRCİSİZ FORMÜL
Bild'e konuşan Markus Soder ve Armin Laschet "Lig yönetimi güvenliği sağlayabileceklerini kanıtladılar. Sezonun kalan maçları seyircisiz bir şekilde oynanabilir. Bu bir cambazın ipin üstünde yürümesine benziyor. Çok dikkatli olmalıyız. Futbolsuz geçen hafta sonları hiç de katlanılabilir değil" ifadelerini kullandı. (Goal Türkiye)
Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımının futbolcusu Innokenty Samokhvalov, karantina yasaklarına bağlı olarak tek başına antrenman yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti.
Beşiktaş aradığı sol beki Hollanda'da buldu. Caner Erkin ile sözleşme yenileme konusunda anlaşamayan Kara-Kartal bunun üzerine harekete geçti.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı özellikle Erol Bulut ile sık sık anılan Sarı-Lacivertliler için son iddia ise Şili basınından geldi. La Cuarta'nın haberine göre Fenerbahçe, tecrübeli teknik adam Manuel Pellegrini ile görüşüyor. Haberde, temasların ciddi boyuta ulaştığı ve Pellegrini'nin İstanbul'a gelmek istediği detayına da yer verildi.
Gelecek sezon takımı gençleştirmek isteyen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dünyaca ünlü gazeteci Manu Lonjon, Sarı-Kırmızılıların, Groningen'de forma giyen ön libero Azor Matusiwa'yı istediğini belirtti. 21 yaşındaki Hollandalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise sadece 900 bin Euro.
Beşiktaş'ta transfer ve futbol yapılandırmalarından sorumlu yönetici Erdal Torunğulları gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbola verilen arada, depresyon semptomları gösteren oyuncu sayısının iki kat arttığı belirtildi.
Fenerbahçe efsanesi Aykut Kocaman'a Belçika kulübü Royal Antwerp teknik direktörlük teklifi geldiği iddia edilmişti. Kocaman'ın olası Belçika macerası için Royal Antwerp'te forma giyen milli kaleci Sinan Bolat bir açıklamada bulundu.