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aksam.com.tr
  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 23:46
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  • 20 Nisan 2020 Pazartesi 23:47

Bundesliga için yeni tarih 9 Mayıs

Bundesliga için yeni tarih 9 Mayıs

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Bavyera ve Kuzey Ren - Vestfalya eyaletlerinin başkanları, Bundesliga'nın yeniden başlaması konusunda umutlu konuştu.

Almanya Futbol Ligleri CEO'su Christian Seifert, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada başların başlamasına dair olumlu gelişmelerin olduğunu, insanların kendilerine güvenmesi gerektiğini, futbolcuların birer rol model olacağını belirtmişti.

Almanya'nın önde gelen eyaletlerinden Bavyera ve Kuzey Ren - Vestfalya'nın başkanları Bundesliga'nın 9 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edebileceğini düşünüyor.

SEYİRCİSİZ FORMÜL

Bild'e konuşan Markus Soder ve Armin Laschet "Lig yönetimi güvenliği sağlayabileceklerini kanıtladılar. Sezonun kalan maçları seyircisiz bir şekilde oynanabilir. Bu bir cambazın ipin üstünde yürümesine benziyor. Çok dikkatli olmalıyız. Futbolsuz geçen hafta sonları hiç de katlanılabilir değil" ifadelerini kullandı. (Goal Türkiye)

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