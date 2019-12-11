Bundan tam 6 yıl önce Galatasaray tarih yazdı!

Bir gün öncesine dönelim... Galatasaray-Juventus maçı aslında 10 Aralık tarihinde 21:45'te başladı ama yoğun kar yağışı nedeniyle 31. dakikada, 0-0 devam ederken hakem tarafından bir sonraki güne tehir edildi.

Grubun açık ara lideri Real Madrid'di ve Mancini yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, Antonio Conte'li Juventus ile 2.'lik mücadelesi veriyordu.

Juventus'ta ise Pogba, Buffon, Tevez, Vidal, Llorente takımın en değerli oyuncularıydı. Karla kaplı zemin yoğun çalışmayla temizlendi ve karşılaşma 11 Aralık'ta TSİ 15:00'te kaldığı yerden hakemin hava atışı ile başladı. Hava şartları bir gün önceye göre iyi olmasına iyiydi ama yine de futbolcular için koşullar zorluydu.

Sarı-Kırmızılıların klas 10 numarası Wesley Sneijder, maçın 85. dakikasında sahne aldı ve attığı golle yıllarca unutulmayacak zaferde başrol sahibi oldu.

Hem futbolcular, hem tribündeki taraftarlar hem de karşılaşmayı evlerinde izleyen Galatasaraylılar, müthiş bir sevinç yaşadılar.

Galatasaray'ın son 16 turunda Jose Mourinho yönetimindeki Chelsea ile eşleştiğini ve 1-1, 2-0'lık skorlarla kupaya veda ettiğini de belirtelim.