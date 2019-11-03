Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7029
  • 6,3723
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Bülent Uygun: Psikolog gibi çalıştık

Bülent Uygun: Psikolog gibi çalıştık

Bülent Uygun: Psikolog gibi çalıştık

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden ve ilk galibiyetini alan Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncularla geldiklerinden beri ilgilendiklerini aktaran Uygun, "Bismillah dedik başladık. Zor bir süreçteydi Kayserispor camiası. Bu süreci ekibimle analiz ettik. Kaliteli bir takım olduğunu biliyorduk Kayserispor'un. Fenerbahçe'nin zaaflarını değerlendirmeye çalıştık. İzleyenlerin keyif aldıklarını düşünüyorum. Futbolcularımızın yürekli, istekli, arzulu ve mücadeleci bir oyun vardı. Futbolcularımız, uzun süredir galip gelemedikleri için psikolojileri bozulmuştu. Biz de onları tedavi etmeye çalıştık bir psikolog gibi. Ligin daha başındayız. Bu süreci, en alttan çıkmayı inşallah başaracağız." şeklinde konuştu.

"SANIRIM KADERİMDE BU VAR"

Kariyerinde sürekli alt sıralardaki takımları çalıştırdığınmı söyleyen teknik adam, "Ben hayatımda hep son sıradaki takımları çalıştırdım. Sanırım benim de böyle bir kaderim var. Ortadoğuya gittiğimde de böyleydi. Alttan aldığımız takımlarda yaşadığımız başarıları, Kayseri'de inandığımız futbolcularla başararak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilki'ye ne oldu? Hareketi dikkat çekti
Ünlü şarkıcı böyle görüntülendi! Yeni bir aşk mı doğuyor?
Aşık ve Sarnıç cephesinde flaş gelişme!
Diriliş Ertuğrul oyuncusu en büyük hayalini açıkladı
'Meltem' rolünü kimseye kaptırmam
<p>Beşiktaş Bebek sahilde demirli bulunan Şehrazat isimli iki katlı teknede henüz belirlenemeyen bir

İstanbul Bebek´te Tekne Yangını

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Konya'da yakalıyorlar, Avrupa'ya gönderiliyor

Dünyada eşine ender rastlanan bir yer! Elazığ'da keşfedildi...